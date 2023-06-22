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PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch

PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 22.06.2023
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PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch

Folge 1: PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch

54 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 16

Sie sind Bumzua, High AF oder Kafa Lesh. Unsere Jugend ist berauscht. Der Konsum von illegalen Substanzen ist zuletzt leicht angestiegen. Die gefährlichen Trend-Drogen unserer Jugend: Benzos und Lean. Beide sind eigentlich verschreibungspflichtige Medikamente. Sie betäuben eine junge Generation, die von multiplen Krisen bedroht wird. Welche Spuren haben die Pandemie und ihre Maßnahmen bei Österreichs Jugend hinterlassen? Und wie hat sich der Konsum in den letzten Jahren verändert?

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