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PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch
Folge 1: PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch
54 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 16
Sie sind Bumzua, High AF oder Kafa Lesh. Unsere Jugend ist berauscht. Der Konsum von illegalen Substanzen ist zuletzt leicht angestiegen. Die gefährlichen Trend-Drogen unserer Jugend: Benzos und Lean. Beide sind eigentlich verschreibungspflichtige Medikamente. Sie betäuben eine junge Generation, die von multiplen Krisen bedroht wird. Welche Spuren haben die Pandemie und ihre Maßnahmen bei Österreichs Jugend hinterlassen? Und wie hat sich der Konsum in den letzten Jahren verändert?
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PULS 4 Doku: Jugend im Drogenrausch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4