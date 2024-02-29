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PULS 4 Doku: Land der Frauenmorde
Folge 1: PULS 4 Doku: Land der Frauenmorde
51 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 6
Wir haben ein Problem in Österreich. Alle 10 Tage wird hierzulande eine Frau ermordet. Die Täter sind meistens Männer. Der Frauenmord oder Femizid ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Viele der Täter sind bereits im Vorfeld gewalttätig und polizeibekannt. Und obwohl in Österreich viel versucht wird, um Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken, ist immer noch jede 3. Frau ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. PULS 24 Chronikchefin Magdalena Punz geht der Frage nach: Wie ist das möglich? Und vor allem was muss getan werden, damit sich Frauen in Österreich sicher fühlen?
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PULS 4 Doku: Land der Frauenmorde
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4