Folge 1: PULS 4 Doku: Leere Teller – wird unser Essen knapp?
Volle Regale, Essen soweit das Auge reicht - so sind wir das gewohnt - doch bleibt das so? Oder geht uns das Essen aus? PULS 4 Gesicht Claudia Sandler stellt sich einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit: Wie können wir unsere Versorgung auch in Zukunft sicherstellen? Was wird künftig auf unserem Teller landen? Werden wir in Zukunft Insekten, Lachs aus dem 3D-Drucker oder Quallen essen? Müssen wir gar auf Fleisch verzichten oder wird es künftig von Laborfleisch ersetzt? Bis 2050 werden wir schätzungsweise 50% mehr Lebensmittel benötigen, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Auf mehr als 60 Prozent der heimischen Flächen wächst Futtermittel für Nutztiere. Und immer noch importieren wir tonnenweise Futter aus Südamerika. Wir müssen überdenken was wir essen, wie viel davon und neue Wege beschreiten.
