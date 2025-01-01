Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Doku: Österreich im Burnout! - Erschöpft, Verzweifelt, Ausgebrannt

PULS 4Staffel 1Folge 1
PULS 4 Doku: Österreich im Burnout! - Erschöpft, Verzweifelt, Ausgebrannt

51 Min.Ab 6

Ständig erreichbar, dauernd unter Strom und auf Leistung getrimmt - viele Ursachen für Burnout liegen in unserer schnelllebigen Kommunikationsgesellschaft. Aber auch die eigene Fähigkeit mit Stress umzugehen ist entscheidend.

PULS 4
