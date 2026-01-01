PULS 4 Doku: Österreich im Burnout! - Erschöpft, Verzweifelt, Ausgebrannt
1 StaffelAb 6
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PULS 4 Doku: Österreich im Burnout! - Erschöpft, Verzweifelt, Ausgebrannt
Ständig erreichbar, dauernd unter Strom und auf Leistung getrimmt - viele Ursachen für Burnout liegen in unserer schnelllebigen Kommunikationsgesellschaft. Aber auch die eigene Fähigkeit mit Stress umzugehen ist entscheidend.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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