PULS 4 Doku: RADIKALISIERUNG IM GEFÄNGNIS – Droht Österreich der nächste Anschlag?Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: RADIKALISIERUNG IM GEFÄNGNIS – Droht Österreich der nächste Anschlag?
Folge 1: PULS 4 Doku: RADIKALISIERUNG IM GEFÄNGNIS – Droht Österreich der nächste Anschlag?
Vom unbescholtenen Jugendlichen - zum radikalisierten Islamist. Achmed sitzt als 14-Jähriger in U-Haft. In dieser Zeit, sieben Monate lang, ist er fast 24 Stunden den Beschwörungen seiner Mithäftlinge ausgesetzt. Auch der Wien-Attentäter von 2020 soll sich im Gefängnis zu einem IS-Anhänger entwickelt und Kontakte geknüpft haben. Nicolas Stockhammer – Terrorismus-Experte: „Die Erfahrung beispielsweise mit dem Attentäter von Wien hat gezeigt, dass Personen, die leicht radikalisiert oder mittelschwer radikalisiert in den Strafvollzug kommen, als fully flagged Terroristen herauskommen können.“ Es gibt derzeit Österreichweit 68 Inhaftierte, die aufgrund des Terrorismus-Paragraphen 278 B inhaftiert sind. Etwa 30 dieser Insassengruppe sollen in fünf Jahren regulär freikommen. Nicolas Stockhammer warnt vor dieser Entlassungswelle und einem erhöhtem Bedrohungspotenzial dieser Personengruppe. Wie gut ist Österreich auf entlassene Islamisten vorbereitet? Besteht die Gefahr eines erneuten Terroranschlags?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs