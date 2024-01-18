PULS 4 Doku: Smartphone ZombiesJetzt kostenlos streamen
Keine Erfindung hat das Leben im 21ten Jahrhundert so stark verändert wie das Smartphone. Sie sind ein ständiger Begleiter, immer griffbereit. Doch machen sie uns wirklich zu „Zombies“? Mehr als 90 % der Österreicher:Innen besitzen ein Smartphone. Gegen die Allgegenwart der Handys gibt es auch Widerstand. Olga Waitz, Smartphone-Verweigerin: „Ich treff mich mit manchen Menschen schon gar nicht mehr, weil ich keine Lust habe mit dem Smartphone in Konkurrenz zu treten. Auch die Frage wann Kinder ein Smartphone bekommen sollen spaltet die Gesellschaft. Wozu eine exzessive Nutzung bei Kindern und Jugendlichen führen kann, ist längst bekannt. Nicole Grois, Kinderärztin: „Der Handyrücken und der Handynacken sind ja jetzt neue orthopädische Diagnosen.“ Auch bei Erwachsenen kann das Handy zum Problem werden. Kathrin Karsay, Kommunikationswissenschaftlerin: „Das Handy wird ständig entsperrt. Wir haben es auch ständig in der Hand. Es gibt Studien, die zeigen dass wir das bis zu 2600 Mal am Tag berühren.“
