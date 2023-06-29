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PULS 4 Doku: URLAUB UM JEDEN PREIS

PULS 4 Doku: URLAUB UM JEDEN PREIS

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 29.06.2023
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PULS 4 Doku: URLAUB UM JEDEN PREIS

Folge 1: PULS 4 Doku: URLAUB UM JEDEN PREIS

45 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6

Urlaub 2023 zu machen wird so teuer wie noch nie und trotzdem wollen 89% der Österreicher:Innen in die Ferien reisen! Was sind die aktuellen Preistreiber? Welche Abstriche machen Österreicher für ihren Urlaub? Kann man seinen Urlaub noch genießen oder bezahlt man teuer für die wohlverdiente Erholung?

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