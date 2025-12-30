Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 30.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Q1 Ein Hinweis ist falsch
Folge 742: Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 30.12.2025
41 Min.Folge vom 30.12.2025
Das erste Quiz - moderiert von Oliver Polzer - bei dem keine Fragen gestellt werden, sondern vier Hinweise zur gesuchten Antwort führen - aber einer davon ist falsch!
