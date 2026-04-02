Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 02.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Q1 Ein Hinweis ist falsch
Folge 791: Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 02.04.2026
42 Min.Folge vom 02.04.2026
Das erste Quiz - moderiert von Oliver Polzer - bei dem keine Fragen gestellt werden, sondern vier Hinweise zur gesuchten Antwort führen - aber einer davon ist falsch! Zwei Kandidaten oder Kandidatinnen spielen im Team und versuchen gemeinsam mit Kombination, Konzentration und einer Portion Wissen auf die gesuchte Antwort zu kommen.
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