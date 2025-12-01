Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Queen of the Oil Patch

Staffel 2 Folge 7

OUTtvStaffel 2Folge 7vom 01.12.2025
Staffel 2 Folge 7

Staffel 2 Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Queen of the Oil Patch

Folge 7: Staffel 2 Folge 7

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Massey befolgt Jon Jons Rat und feiert seine Erfolge, indem er sich auf sein inneres Kind besinnt. Er lässt sich auf ein abenteuerliches Männerdate mit Brad ein. Später feiert Iceis die Veröffentlichung ihres neuen Albums Redemption auf dem Kaleido Festival in Edmonton.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Queen of the Oil Patch
OUTtv
Queen of the Oil Patch

Queen of the Oil Patch

Alle 2 Staffeln und Folgen