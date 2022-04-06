Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 5vom 06.04.2022
105 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 6

Zwei Promi-Duos spielen im Studio für eine:n Kandidat:in um möglichst viel Geld. Der Clou: Der/Die Kandidat:in ahnt nichts. Während die Stars versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme in die Höhe zu treiben, sitzt der/die potenzielle Sieger:in zum Plausch bei einer eingeweihten Freund:in zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint Quizmaster Jörg Pilawa auf dem Bildschirm und überrascht den/die Kandidat:in mit einem verdienten Geldsegen.

