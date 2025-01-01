Quiz Taxi Joyn Edition
Folge 1: Folge 1
40 Min.Ab 12
Die Youtuber Marc Eggers und Stephan Gerick wollen doch eigentlich nur möglichst chillig zum Flughafen Köln/Bonn, um am Abend auf Mallorca im Mega-Park aufzutreten. Doch dann sitzen die beiden mir nichts dir nichts im Quiztaxi ihres Kumpels Amar.
Genre:Spielshow
Copyrights:© Joyn