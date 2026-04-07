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Quizjagd

Quizjagd | Folge 60

ServusTVStaffel 10Folge 60vom 07.04.2026
Quizjagd | Folge 60

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Quizjagd

Folge 60: Quizjagd | Folge 60

48 Min.Folge vom 07.04.2026

Florian Lettner lädt ein zur spannenden Quizjagd! Zwei Gegner jagen sich gegenseitig über eine aus 50 Feldern bestehende Spirale. Wer als erstes das oberste Feld erreicht, gewinnt 5000 Euro und darf so lange gegen einen neuen Herausforderer antreten, bis er geschlagen wird. Das Duell kann jederzeit in jede Richtung kippen und sorgt für Spannung bis zur letzten Sekunde!

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