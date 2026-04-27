Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quizjagd

Quizjagd | Folge 74

ServusTVStaffel 10Folge 74vom 27.04.2026
Quizjagd | Folge 74

Quizjagd | Folge 74Jetzt kostenlos streamen

Quizjagd

Folge 74: Quizjagd | Folge 74

48 Min.Folge vom 27.04.2026

Florian Lettner lädt ein zur spannenden Quizjagd! Zwei Gegner jagen sich gegenseitig über eine aus 50 Feldern bestehende Spirale. Wer als erstes das oberste Feld erreicht, gewinnt 5000 Euro und darf so lange gegen einen neuen Herausforderer antreten, bis er geschlagen wird. Das Duell kann jederzeit in jede Richtung kippen und sorgt für Spannung bis zur letzten Sekunde!

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quizjagd
ServusTV
Quizjagd

Quizjagd

Alle 3 Staffeln und Folgen