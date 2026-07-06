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Quizjagd

Folge 22

ServusTVStaffel 5Folge 22vom 06.07.2026
Folge 22

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Quizjagd

Folge 22: Folge 22

48 Min.Folge vom 06.07.2026

Florian Lettner lädt ein zur spannenden Quizjagd! Zwei Gegner jagen sich gegenseitig über eine aus 50 Feldern bestehende Spirale. Wer als erstes das oberste Feld erreicht, gewinnt 5000 Euro und darf so lange gegen einen neuen Herausforderer antreten, bis er geschlagen wird. Das Duell kann jederzeit in jede Richtung kippen und sorgt für Spannung bis zur letzten Sekunde!

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