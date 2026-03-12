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Quizmaster

Quizmaster | Folge 44

ServusTVStaffel 12Folge 44vom 12.03.2026
Quizmaster | Folge 44

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Folge 44: Quizmaster | Folge 44

32 Min.Folge vom 12.03.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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