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Quizmaster

Quizmaster | Folge 82

ServusTVStaffel 12Folge 82vom 06.05.2026
Quizmaster | Folge 82

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Folge 82: Quizmaster | Folge 82

32 Min.Folge vom 06.05.2026

Wer sich den Fragen des Moderators stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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