Heilbutt-Tacos mit Zitrus-ColeslawJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 14.12.2025: Heilbutt-Tacos mit Zitrus-Coleslaw
22 Min.Folge vom 14.12.2025
Elizabeth und ihr Mann Austin gönnen sich eine Pause vom Ranch-Alltag und fahren zum Sonnenuntergang auf ihren Lieblingshügel „The Rosa“. Zwischen weitem Blick und Abendstimmung genießen sie Heilbutt-Tacos mit frischem Krautsalat – ein einfaches Essen, das die Schönheit des Moments feiert. Für Elizabeth sind diese Abende der Inbegriff von Ruhe und Verbundenheit.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.