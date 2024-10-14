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Rapa

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 3vom 14.10.2024
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Rapa

Folge 3: Episode 3

51 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Palmira wird tot aufgefunden und Maite steht nun vor einem Mordfall. Sie nimmt das Privat - und Berufsleben des Opfers genauer unter die Lupe und stößt dabei auf einige Ungereimtheiten. Tomás bereitet Maite unterdessen Kopfschmerzen. Er macht ihren Chef Casal dafür verantwortlich, dass Césars Mörder noch auf freiem Fuß ist.

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