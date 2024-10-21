Rapa
Folge 6: Episode 6
56 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Tomás gerät bei seiner Mörderjagd in einen gefährlichen Wettlauf gegen die Zeit. Maite ist drauf und dran, den Fall Palmira zu lösen. Nur allzu gerne würde sie ihren Tatverdächtigen den Behörden ausliefern, doch ihr fehlt noch ein aussagekräftiges Indiz. Dieses hofft sie nun, auf dem Marinestützpunkt zu finden ...
Alle Staffeln im Überblick
Rapa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film GmbH