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Rapa

Episode 6

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6vom 21.10.2024
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Rapa

Folge 6: Episode 6

56 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Tomás gerät bei seiner Mörderjagd in einen gefährlichen Wettlauf gegen die Zeit. Maite ist drauf und dran, den Fall Palmira zu lösen. Nur allzu gerne würde sie ihren Tatverdächtigen den Behörden ausliefern, doch ihr fehlt noch ein aussagekräftiges Indiz. Dieses hofft sie nun, auf dem Marinestützpunkt zu finden ...

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