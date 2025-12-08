Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 6vom 08.12.2025
Joyn+
Episode 6

Episode 6Jetzt ohne Werbung streamen

Folge 6: Episode 6

58 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Nach Lúas Entführung, deren Schrecken noch nachwirkt, stehen die Támogas vor einer schwerwiegenden Entscheidung über die Zukunft ihrer Firma. Inma und Lilith verfolgen gegensätzliche Pläne, und es liegt an Jonás, das Zünglein an der Waage zu sein. Unterdessen kann sich Maite endlich Tomás widmen und ihn in seinen letzten Tagen begleiten. Doch Tomás ist fest entschlossen, die Wahrheit über Antón ans Licht zu bringen - seinen letzten Fall.