Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

ORF1Staffel 1Folge 1vom 04.11.2025
RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

RAPublik - Hip Hop Stories aus ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

Folge 1: RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

43 Min.Folge vom 04.11.2025

Rap ist ein globaler Milliardenmarkt und auch in Österreich tief verwurzelt. Miriam Hie trifft Artists wie Kitana, Donna Savage, Brenk Sinatra und Emirez, die von Identität und der Kraft der Musik erzählen. Inhalt: Was als Musik einer schwarzen Minderheit in New York vor rund 50 Jahren begonnen hat, hat auch in Österreich Tradition. Moderatorin Miriam Hie begegnet in dieser Doku jungen heimischen Artists, wie Kitana und Donna Savage, aber auch erfahrenen Musikprofis wie Brenk Sinatra. Ihre Geschichten sind ähnlich, alle erzählen von der inneren Zerrissenheit, oft hat dieser "Struggle" auch mit den Erfahrungen mit Diskriminierung wegen migrantischer Wurzeln zu tun. Auch für Rapper Emirez, ein früher Wegbegleiter RAF Camora, dessen Familie aus dem Jugoslawienkrieg fliehen musste, und durch die Kraft der Musik zur einer starken Stimme und Erfolg gekommen ist. Bildquelle: ORF/Ranfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich
ORF1
RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen