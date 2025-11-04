RAPublik - Hip Hop Stories aus ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich
Folge 1: RAPublik - Hip Hop Stories aus Österreich
Rap ist ein globaler Milliardenmarkt und auch in Österreich tief verwurzelt. Miriam Hie trifft Artists wie Kitana, Donna Savage, Brenk Sinatra und Emirez, die von Identität und der Kraft der Musik erzählen. Inhalt: Was als Musik einer schwarzen Minderheit in New York vor rund 50 Jahren begonnen hat, hat auch in Österreich Tradition. Moderatorin Miriam Hie begegnet in dieser Doku jungen heimischen Artists, wie Kitana und Donna Savage, aber auch erfahrenen Musikprofis wie Brenk Sinatra. Ihre Geschichten sind ähnlich, alle erzählen von der inneren Zerrissenheit, oft hat dieser "Struggle" auch mit den Erfahrungen mit Diskriminierung wegen migrantischer Wurzeln zu tun. Auch für Rapper Emirez, ein früher Wegbegleiter RAF Camora, dessen Familie aus dem Jugoslawienkrieg fliehen musste, und durch die Kraft der Musik zur einer starken Stimme und Erfolg gekommen ist. Bildquelle: ORF/Ranfilm
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