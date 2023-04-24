Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rate my Date

Ist Koch Alex bei den Single Damen auf den Geschmack gekommen?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 24.04.2023
Ist Koch Alex bei den Single Damen auf den Geschmack gekommen?

Ist Koch Alex bei den Single Damen auf den Geschmack gekommen? Jetzt kostenlos streamen

Rate my Date

Folge 1: Ist Koch Alex bei den Single Damen auf den Geschmack gekommen?

116 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 6

Der leidenschaftliche Koch Alex hat die Qual der Wahl: Der 27-Jährige könnte ein Date mit Pyrotechnikerin Cherry, Biomedizin-Studentin Leyla, Projektmanagerin Lina oder Bürokauffrau Jana Isabell ergattern. Für welche der zehn Date-Anwärterinnen soll er sich entscheiden? Mutter Mandy ist sich von Beginn an sicher, welche Kandidatin am besten zu ihrem Sohn passt. Aber behält sie auch Recht? Und landen sie und Alex Freunde mit ihrer Verteilung der Date-Koffer einen Volltreffer?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rate my Date
SAT.1
Rate my Date

Rate my Date

Alle 1 Staffeln und Folgen