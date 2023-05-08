Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rate my Date

Bei welcher Lady wird Single Sanny ganz warm ums Herz?

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 08.05.2023
Folge 3: Bei welcher Lady wird Single Sanny ganz warm ums Herz?

109 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 6

Findet Sportskanone Sanny bei "Rate my Date" seine Traumfrau? Oma Bärbel wünscht sich für ihren Enkel eine natürliche, liebevolle Partnerin. Vater André ist der Meinung, sein Sohn braucht eine Frau, mit der er auch über Familienplanung nachdenken kann. Ob sie Sanny gut genug kennen und die Reisekoffer auf die richtige Date-Anwärterin setzen?

