GalileoStaffel 1Folge 3
27 Min.Ab 6

Was wenn aus Abenteuer ernst wird? Marcel und Philipp verfahren sich in der australischen Wildnis und irren eine Woche durch die lebensfeindliche Gegend. In brütender Hitze, vorbei an Krokodilen und Schlangen. Galileo-Reporter Mario Apfelbaum versucht es ihnen nachzumachen

Galileo
