Real Survivor
Folge 5: Verirrt im Dschungel
21 Min.Ab 6
Ein bolivianischer Kakaobauer verliert bei einem Ausflug im bolivianischen Dschungel den Anschluss zu seiner Gruppe und irrt daraufhin 31 Tage völlig allein durch den Dschungel. Wie kann man so etwas heil überstehen? Und wird Galileo-Reporter Vincent Dehler auch wieder allein aus der grünen Hölle finden? Er wagt den Selbstversuch.
Real Survivor
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben