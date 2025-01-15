Red' ma drüber: OnlineshoppingJetzt kostenlos streamen
Red' ma drüber
Folge 2: Red' ma drüber: Onlineshopping
47 Min.Folge vom 15.01.2025
Der Online-Handel boomt, der stationäre Handel verliert an Bedeutung und immer mehr Geschäfte müssen schließen. Das hat Konsequenzen - sowohl für die Händlerinnen und Händler als auch für die Konsumentinnen und Konsumenten. Bei Kristina Sprenger diskutieren Peter Güttenberger, Optiker mit eigenem Geschäft, Anna Tropper-Lener, begeisterte Online-Shopperin, Baruch Pomper, Inhaber einer Buchhandlung, und Sylvia Busch, die mit Online-Shopping nur wenig anfangen kann.
