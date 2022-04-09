Zum Inhalt springenBarrierefrei
red. Spezial - The Masked Singer vom 09. April 2022

28 Min.Ab 12

Einen galaktisch guten Auftritt hat Joana Zimmer bei "The Masked Singer" im Viertelfinale hingelegt. Im "red."-Interview spricht die Sängerin nach ihrem Ausscheiden über die speziellen Herausforderungen der Show.

