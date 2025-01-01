Thema u. a.: Star-Fotograf Yu Tsai im exklusiven "red."-InterviewJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Thema u. a.: Star-Fotograf Yu Tsai im exklusiven "red."-Interview
17 Min.Ab 12
Star-Fotograf Yu Tsai hatte schon so ziemlich jeden Promi vor seiner Linse. Im exklusiven "red."-Interview verrät er, was hinter den Kulissen bei Fotoshootings mit Celebrities wie Leonardo DiCaprio, Alicia Keys und John Legend wirklich abgeht. / Aaron Carter im Babyglück! Wie sich der einst gefallene Kinderstar als frisch gebackener Papa so schlägt? Ob er trotz Säugling immer noch geladene Waffen im Haus stehen hat? "red." hat ihn Zuhause besucht.
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
