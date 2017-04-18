Reel Rock
Folge 3: Der waghalsige Andy
21 Min.Folge vom 18.04.2017Ab 12
Slacklining war ursprünglich ein Zeitvertreib für Kletterer, aber Andy Lewis verwandelte es in eine wahre Kunstform und Sportart. Seine Tricks und Stunts, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen, haben ihn zu einer Legende gemacht.
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Reel Rock
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen