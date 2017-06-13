Die jungen Wilden: Teil IJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 5: Die jungen Wilden: Teil I
25 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 12
Die fünfzehnjährige Ashima Shiraishi und der sechzehnjährige Kai Lightner sind die Speerspitze der nächsten Generation von Kletterern und haben die Szene in Aufruhr versetzt. Jetzt reisen die beiden Ausnahmetalente nach Norwegen, um die schwierigsten Kletterpartien ihres jungen Lebens zu meistern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reel Rock
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen