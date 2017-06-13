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Reel Rock

Die jungen Wilden: Teil I

Red Bull TVStaffel 3Folge 5vom 13.06.2017
Die jungen Wilden: Teil I

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Folge 5: Die jungen Wilden: Teil I

25 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 12

Die fünfzehnjährige Ashima Shiraishi und der sechzehnjährige Kai Lightner sind die Speerspitze der nächsten Generation von Kletterern und haben die Szene in Aufruhr versetzt. Jetzt reisen die beiden Ausnahmetalente nach Norwegen, um die schwierigsten Kletterpartien ihres jungen Lebens zu meistern.

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