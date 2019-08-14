Zum Inhalt springenBarrierefrei
Age of Ondra Teil 3

Red Bull TV Staffel 5 Folge 4 vom 14.08.2019
28 Min. Folge vom 14.08.2019 Ab 12

Adam Ondra macht sich auf den Weg nach Canmore, Kanada, um den Fight Club (9b) in Angriff zu nehmen. Er plant ihn in nur einem Tag zu bezwingen. Kann er sein ehrgeiziges Ziel erreichen?

Red Bull TV
