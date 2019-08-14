Reel Rock
Folge 4: Age of Ondra Teil 3
28 Min.Folge vom 14.08.2019Ab 12
Adam Ondra macht sich auf den Weg nach Canmore, Kanada, um den Fight Club (9b) in Angriff zu nehmen. Er plant ihn in nur einem Tag zu bezwingen. Kann er sein ehrgeiziges Ziel erreichen?
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen