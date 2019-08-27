Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 5Folge 6vom 27.08.2019
23 Min.Folge vom 27.08.2019Ab 12

Der britische Entdecker Leo Houlding führt eine Expedition ohne Unterstützung zum Gipfel des abgelegenen Spectre in der Antarktis.

