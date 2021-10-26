Geboren inmitten von FelsenJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 6: Geboren inmitten von Felsen
22 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Begleiten Sie den Schweizer Boulderstar Giuliano Cameroni bei der Erkundung der atemberaubenden Felsen in seiner Heimatregion Tessin.
Reel Rock
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen