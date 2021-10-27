Kletter-Doku: Von der Halle ins Eis #1Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Kletter-Doku: Von der Halle ins Eis #1
25 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12
Mitglieder einer Kletterhalle in Memphis reisen für ein Eiskletterabenteuer in die eisige Wildnis von Montana.
