Abenteuer pur! Wanderung durch ein Wadi & Fahrt durch den WüstensandJetzt kostenlos streamen
Reiseeuphorie: Roadtrip Oman
Folge 3: Abenteuer pur! Wanderung durch ein Wadi & Fahrt durch den Wüstensand
17 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 6
Am Ende der Wanderung durch das Wadi Shab entdecken einen versteckten Wasserfall in einer Höhle.
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Reiseeuphorie: Roadtrip Oman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:OM, 2026
Altersfreigabe:
6