Religionen der Welt: Was Freiheit für uns bedeutetJetzt kostenlos streamen
Religionen der Welt
Folge 16: Religionen der Welt: Was Freiheit für uns bedeutet
6 Min.Folge vom 27.05.2023
In der Serie "Was glaubt Österreich?" begibt sich die ORF-Religionsjournalistin Clara Akinyosoye auf eine Reise durch Österreich, um zu erfahren, was Menschen über die großen Fragen im Leben denken. Die neunteilige Serie wird in den ORF2-Sendereihen "Religionen der Welt" und "Was ich glaube" ausgestrahlt. Die erste Folge widmet sich in Niederösterreich und dem Burgenland den Fragen rund um das große Thema der Freiheit.
