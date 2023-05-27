Zum Inhalt springenBarrierefrei
Religionen der Welt

Religionen der Welt: Was Freiheit für uns bedeutet

ORF2Staffel 1Folge 16vom 27.05.2023
6 Min.Folge vom 27.05.2023

In der Serie "Was glaubt Österreich?" begibt sich die ORF-Religionsjournalistin Clara Akinyosoye auf eine Reise durch Österreich, um zu erfahren, was Menschen über die großen Fragen im Leben denken. Die neunteilige Serie wird in den ORF2-Sendereihen "Religionen der Welt" und "Was ich glaube" ausgestrahlt. Die erste Folge widmet sich in Niederösterreich und dem Burgenland den Fragen rund um das große Thema der Freiheit.

