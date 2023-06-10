Religionen der Welt: Wie wird man Schuld los?Jetzt kostenlos streamen
Religionen der Welt
Folge 18: Religionen der Welt: Wie wird man Schuld los?
6 Min.Folge vom 10.06.2023
Was verstehen Menschen unter Schuld und kann man sie loswerden? Für die TV-Serie „Was glaubt Österreich?“ hat der ORF in Gmunden mit einer Buddhistin, einem Buddhisten und einem Biobauern und in Tirol mit Mitgliedern eines Trachtenvereins über Schuld gesprochen.
