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Renaud Capuçon - Violine ohne Grenzen

Renaud Capuçon - Violine ohne Grenzen

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.02.2026
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Renaud Capuçon - Violine ohne Grenzen

Folge 1: Renaud Capuçon - Violine ohne Grenzen

57 Min.Folge vom 01.02.2026

Der Geiger und Dirigent Renaud Capuçon lebt ganz für seine Kunst. Angetrieben von unbändiger Neugier und dem Wunsch nach Austausch hat der aus Chambéry stammende Musiker, der während des Lockdowns mit täglichen Auftritten in den sozialen Netzwerken Tausenden Franzosen Freude bereitet hat, sich wieder in den Strudel aus Proben, Konzerten und Aufnahmen gestürzt, die seine Karriere prägen. Ein Jahr lang begleiteten Andy Sommer und Romain Girard Capuçon auf seinen zahlreichen Reisen und Projekten und hielten die unerschütterliche Energie dieses musikbegeisterten Mannes fest, der sich dafür einsetzt, Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Bildquelle: ORF/Actua Films

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