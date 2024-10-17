Renovation Aloha
Folge vom 17.10.2024: Das Ukulele-Haus
44 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6
Dank einer wertvollen familiären Verbindung gelingt es Kamohai und Tristyn, ein charmantes, wenn auch raues Haus in einer begehrten Nachbarschaft zu einem attraktiven Preis zu erwerben. Trotz der unangenehmen Gerüche und der überraschenden Vögel, die sich im Inneren eingenistet haben, lassen sich die beiden nicht entmutigen. Stattdessen stellen sie sich mutig den Herausforderungen eines schwierigen Grundrisses und eines bröckelnden Fundaments, die ihre Entschlossenheit und Kreativität auf eine harte Probe stellen.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe: 6
6
