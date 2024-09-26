Renovation Aloha
Durch einen glücklichen Hinweis eines Schrotthändlers eröffnet sich für Kamohai und Tristyn die einmalige Gelegenheit, ein Haus mit atemberaubender Millionenaussicht zu erwerben. Doch dieser Traum hat seinen Preis: Hinter den maroden Wänden des Anwesens verbirgt sich eine Fülle an Herausforderungen: Bienen haben sich in den Wänden eingenistet, Ratten durchstreifen die Räume, und Wasserschäden haben ihre Spuren hinterlassen. Trotz dieser Widrigkeiten sind Kamohai und Tristyn entschlossen, aus diesem scheinbar verlorenen Haus ein luxuriöses, modernes Meisterwerk zu erschaffen. Mit einer Vision vor Augen und unerschütterlichem Willen gehen sie daran, das Haus von Grund auf zu renovieren und den verborgenen Schatz ans Licht zu bringen.
