Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Folge 6: Tammys Traumküche
47 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Stacey reist nach Bradford, um einer Großfamilie zu helfen. Aktuell kocht Mutter Tammy unter katastrophalen Bedingungen auf einer Baustelle. Bevor der Winter anbricht, wünscht sie sich ein geräumiges Esszimmer mit Küche für große Familienessen. Stacey zeigt Tammy und ihrer ältesten Tochter Sam, wie sie den ursprünglichen Kamin wiederherstellen und selbstständig eine Scheunentür bauen können. Mit Staceys Tipps kann die Familie durch Eigenleistung eine Menge Kosten sparen.
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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fifth Season