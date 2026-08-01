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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Tammys Traumküche

sixxStaffel 1Folge 6vom 15.08.2026
Tammys Traumküche

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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Folge 6: Tammys Traumküche

47 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Stacey reist nach Bradford, um einer Großfamilie zu helfen. Aktuell kocht Mutter Tammy unter katastrophalen Bedingungen auf einer Baustelle. Bevor der Winter anbricht, wünscht sie sich ein geräumiges Esszimmer mit Küche für große Familienessen. Stacey zeigt Tammy und ihrer ältesten Tochter Sam, wie sie den ursprünglichen Kamin wiederherstellen und selbstständig eine Scheunentür bauen können. Mit Staceys Tipps kann die Familie durch Eigenleistung eine Menge Kosten sparen.

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