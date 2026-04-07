Report Spezial: Wer zahlt, kommt dran - woran das Gesundheitssystem leidet vom 07.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Report
Folge vom 07.04.2026: Report Spezial: Wer zahlt, kommt dran - woran das Gesundheitssystem leidet vom 07.04.2026
48 Min.Folge vom 07.04.2026
Das "Report Spezial“ beleuchtet die wachsende Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem: lange Wartezeiten, steigende Bedeutung von Wahlärzten und ungleicher Zugang zur Behandlung. Während Reformen stocken, warnen Experten vor dringendem Handlungsbedarf. Auch fehlende Prävention und strukturelle Probleme werden als zentrale Ursachen aufgezeigt.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: ORF 2