Folge vom 09.10.2023: Großes Herz und leere Kassen
45 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 6
„Smith‘s Soul Food Bistro“ in Gastonia, North Carolina, bietet mehr als nur Essen. Besitzerin Cheryl, eine ehemalige Basketballtrainerin, will benachteiligten Jugendlichen aus der Gegend helfen, durch die Arbeit im Restaurant ihren Weg zu finden. Leider hat Cheryl keine Ahnung, wie man ein Lokal führt. Ein Großteil ihrer hart verdienten Rente ist schon aufgebraucht, doch das Smith's steht kurz vor der Schließung. Um den Laden zu retten, muss Starkoch Robert Irvine erst ein völlig neues Konzept entwickeln und Cheryl dann beibringen, das Smith's mit der Disziplin zu führen, die sie auf dem Platz gelernt hat.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
