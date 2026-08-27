Revival
Folge 3: Reality Check
43 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 16
Dana findet heraus, dass ihre Schwester vor ihrem Tod einen Konflikt mit den Check-Brüdern, den örtlichen Drogendealern, hatte. Nun will sie herausfinden, ob diese für Ems Ableben verantwortlich sind. Wayne gerät unterdessen zunehmend unter Druck, da die Gouverneurin ein härteres Vorgehen gegen die Reviver fordert.
Alle Staffeln im Überblick
Revival
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller, Horror
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Dynamic Television LLC