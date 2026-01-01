Revival
1 StaffelAb 16
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Revival
In der beschaulichen Kleinstadt Wausau in Wisconsin ereignet sich eines Tages ein übernatürliches Phänomen: Alle kürzlich verstorbenen Menschen erwachen wieder zum Leben. Die alleinerziehende Polizistin Dana, deren Vater der örtliche Sheriff ist, versucht inmitten des Chaos, ihren Pflichten nachzugehen. Doch dann stößt sie auf ein Geheimnis, das ihr Leben für immer verändern könnte.
Genre:Drama, Thriller, Horror
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Dynamic Television LLC
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