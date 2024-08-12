Richard Lugner - Die unbekannte SeiteJetzt kostenlos streamen
Richard Lugner - Die unbekannte Seite
Folge 1: Richard Lugner - Die unbekannte Seite
Völlig unerwartet ist Bauunternehmer Richard Lugner im August 2024 aus dem Leben geschieden. In einem exklusiven Interview mit ORF III, das Denise Seifert kurz vor seinem Tod mit ihm geführt hat, zeigte sich der "Baumeister der Nation" von einer der Öffentlichkeit bisher unbekannten Seite. Richard Lugner sprach über seine Kindheit in den 1930er und 40er Jahren. Er erzählte, wie ihn der Verlust des Vaters, der ihm durch den Krieg genommen wurde, Zeit seines Lebens begleitet hatte. Über die Rolle seiner Mutter, die ihm schon als Kind Biografien berühmter Männer zu lesen gab und dadurch den Grundstein für seine spätere Karriere legte. Im Gespräch erzählte er außerdem, warum er Bundespräsident werden wollte, wie er es mit über 90 Jahren mit der Ehe hält, warum der Opernball nur mit Richard Lugner DER Opernball ist und wie es ihm mit dem Älterwerden erging. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick