Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 18.04.2025
Folge 22: Rasende Wut

23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 6

Richter und Sindera ermitteln als Sonderkommission gegen illegale Autorennen in Köln. Als es hierbei vermehrt zu Unfällen kommt, vermuten die Beamten, dass diese absichtlich herbeigeführt wurden. Doch wer nimmt wissentlich den möglichen Tod der jungen Raser in Kauf? Die Zeit drängt für die Ermittler: Noch ist niemand gestorben, doch ein weiteres Rennen steht an!

SAT.1
